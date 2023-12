Perde il controllo dell'auto e sfonda il cancello condominiale, grave un 63enne | FOTO

Stava guidando la sua auto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo ed è finito contro il cancello di un condominio, sfondandolo completamente. È successo intorno a mezzanotte in via Giuseppe Mezzofanti, nel quartiere Santo Stefano a Bologna. L'autista, un 63enne bolognese, è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione all'Ospedale Maggiore di Bologna.

Violento l'impatto con l'ingresso della palazzina al civico 46. I Vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre l'uomo dalla vettura e permettere ai sanitari del 118 di trasportarlo all'ospedale.

Articolo in aggiornamento