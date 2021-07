Incidente in Puglia, feriti 4 ragazzi bolognesi: uno in rianimazione

Un ragazzo deceduto e cinque feriti, quattro dei quali bolognesi, a causa del terribile incidente avvenuto sulla strada che collega Otranto con i Laghi Alimini. Una Citroren C3, guidata dalla vttima che viaggiava da solo, ieri notte si è scontrata frontalmente con una Peugeot 308, sulla quale si trovavano cinque ragazzi.

Come riferisce Veronica Valente su LeccePrima, a constatare il decesso sono stati i soccorritori del 118 che poi hanno poi provveduto a trasportare gli altri cinque giovani coinvolti nell’incidente in ospedale: tre al pronto soccorso del “Vito Fazzi” di Lecce e due al “Veris Delli Pontis” di Scorrano. Il luogo è stato raggiunto, oltre che dai vigili del fuoco e dalle ambulanze del 118, dai carabinieri della stazione di Otranto, supportati da altre pattuglie della compagnia di Maglie, e dagli agenti del commissariato di polizia locale.

Hanno tutti un'età compresa tra i 18 e i 19 anni e sono residenti nella città di Bologna, eccetto il conducente, che è di Otranto. Due non sarebbero in gravi condizioni, uno si è fratturato un braccio e l’altro ha riportato una ferita alla gamba, mentre per un terzo è stato necessario il ricovero in Rianimazione per un trauma facciale con ferite multiple al volto.

Saranno i Carabinieri a stabilire la dinamica del sinistro che dai primi riscontri sembrerebbe essere stato provocato da un’invasione di corsia da parte della C3.

Da quanto si apprende, il conducente della Peugeot 308, neopatentato, è stato denunciato, poiché avrebbe dovuto mettersi al volante completamente sobrio, secondo le disposizioni del nuovo codice della strada, e invece sottoposto agli accertamenti è risultato avere un tasso etilometrico dello 0,2. Gli sarà anche sospesa la patente per aver condotto un mezzo di potenza superiore a quella che gli era consentita.