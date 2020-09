Incidente auto/moto a Pianoro: ferito 17enne dopo l'impatto con un'auto

Incidente fra un'auto e una moto ieri a Pianoro. Alle ore 18.45, i Carabinieri della Stazione di Pianoro sono intervenuti all’altezza del civico 136 di via Andrea Costa, per ricostruire la dinamica di un incidente stradale tra un motociclista, 17enne italiano in sella a una Yamaha 125 e un’automobilista, 41enne italiana alla guida di una Jeep Renegade.

L'arrivo del 118 e la corsa al Maggiore

Soccorso dai sanitari del 118, il giovane motociclista è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna. La viabilità del tratto stradale interessato dall’incidente è stata gestita dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di San Lazzaro di Savena.