Incidente in moto: ragazzo di 28 anni muore sul colpo

Un altro tragico incidente sulle strade della provincia di Bologna, un'altra giovane vittima della strada nel giro di pochissimi giorni dopo Anin Jammali, la 19enne morta due giorni fa a Zola Predosa sulla Bazzanese. Stavolta a perdere la vita è un 28enne che si è schiantato mentre si trovava in sella alla sua moto da strada. L'incidente è avvenuto alle porte di San Giovanni in Persiceto, in via Crevalcore all'altezza del civico 70 poco prima le 14.

La caduta improvvisa

Il ragazzo era residente a San Giovanni in Persiceto in località Le Budrie, ha perso improvvisamente il controllo della sua due ruote: la caduta sull'asfalto è stata violenta e fatale e il giovane è morto sul colpo. Inutili i soccorsi del 118 allertati dai passanti. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale che sta accertando le cause dell'incidente: forse un sorpasso avventato, o un malore improvviso, dato che non sono stati coinvolti altri mezzi. In seguito all'incidente la circolazione lungo la strada è stata sospesa. La salma del ragazzo è stata affidata ai famigliari.

Un bilancio drammatico

Si aggrava il bilancio degli incidenti in cui perdono la vita o rimangono gravemente feriti dei motociclisti, tre in nemmeno una settimana nel Bolognese. Il 3 novembre Gennaro Ursomanno, chef di 50 anni, si è spento in ospedale dopo il tamponamento con un'automobile mentre viaggiava sul suo scooter in via Palmiro Togliatti a Bologna. Da domenica 5 novembre, invece, un 21enne è ricoverato all'Ospedale Maggiore dopo aver perso il controllo della sua due ruote.

Notizia in aggiornamento