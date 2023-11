Incidente tra Bologna e San Lazzaro, tre auto coinvolte

Nella notte tre autovetture sono state coinvolte in un incidente tra Bologna e San Lazzaro, nei pressi della rotonda Verenin Grazia, davanti al circolo Arci. Nello schianto, avvenuto a mezzanotte e mezza, una persona è rimasta incastrata all'interno della propria macchina ed è riuscita a liberarsi soltanto dopo l'intervento dei vigili del fuoco, intervenuti da San Lazzaro e da Bologna con più mezzi tra cui un'autogru.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, nello scontro tre persone sono rimaste ferite ma in modo non grave, e sono state trasportate all'ospedale. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per ricostruire le dinamiche dell'incidente.

Si allunga quindi la lista di incidenti stradali avvenuti sulle strade di San Lazzaro. Il 19 ottobre una ragazza è stata ricoverata d'urgenza all'Ospedale dopo un violento frontale in via Zucchi, all'altezza della Borgatella. Quattro giorni dopo, il ribaltamento di un camion carico di sabba ha causato grossi disagi al traffico sulla SP31.