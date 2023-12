La sua corsa è finita contro un'altra auto e, dopo l'arrivo della Polizia Locale, con una denuncia per guida in stato di ebbrezza. Ora rischia fino a 3mila euro di multa e la patente sospesa per un massimo di due anni il 60enne che nella notte si è schiantato con la sua automobile in via Idice a Castel Dei Britti, frazione di San Lazzaro. Si era messo al volante con un tasso alcolemico di 1,44 grammi/litro, quasi tre volte il limite consentito per legge.

Stando alla ricostruzione degli agenti intervenuti sul posto, l'uomo ha improvvisamente invaso l'atra corsia e si è scontrato frontalmente con un'altra vettura che stava viaggiando in senso opposto. Alla guida un uomo sulla cinquantina che, prima dell'impatto, è riuscito a frenare abbastanza da evitare il peggio e ha riportato leggeri ferite. Illeso invece il 60enne.

Lunghe le operazioni di ripristino della viabilità dato che i due veicoli danneggiati erano rimasti di traverso in mezzo alla carreggiata. Il traffico lungo via Idice è rimasto a doppio senso alternato per diverse ore e questo ha causato code e rallentamenti.