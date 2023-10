Incidente a San Lazzaro, grave una ragazza di 21 anni

Incidente stamattina, giovedì 19 ottobre, in via Zucchi a San Lazzaro, all'altezza della Borgatella. Intorno alle 8:30 due vetture che stavano viaggiando in direzioni opposte, stando alle prime ricostruzioni un'automobile e un furgoncino, si sono scontrate frontalmente. Nello schianto è rimasta ferita gravemente una ragazza di 21 anni, che si trova al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Bologna.

Via Zucchi è attualmente chiusa al traffico per permette le operazioni di soccorso. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia locale e i sanitari del 118. La strada, fanno sapere dalla Polizia Locale, è stata chiusa all'altezza dell'incrocio con via Russo, e alla rotonda di accesso alla tangenziale ma solo per chi viaggia verso gli Stradelli Guelfi.

Per le strade della provincia di Bologna si tratta del secondo grave incidente in due giorni: ieri 18 ottobre un'altra giovane ragazza di 28 anni è rimasta gravemente ferita in seguito allo schianto tra due automobili avvenuto ieri 18 ottobre in via Ferrarese a Castel Maggiore.