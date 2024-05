Terribile schianto a Sasso Marconi: morto il papà, figlioletto in rianimazione

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un morto e tre feriti. Un papà che ha perso la vita e il suo bimbo che versa in gravi condizioni. Questo il pesantissimo bilancio di un incidente stradale registrato ieri sera a Sasso Marconi.

Dalle prime, sommarie informazioni apprese, poco dopo le ore 21 di ieri - 30 maggio - all'altezza del Raccordo autostradale R-43 - SS64 Porrettana, due auto si sono scontrate. Dinamiche e motivazioni del sinistro sono ancora in via di accertamento.

Sul luogo sono giunti i vigili del fuoco insieme al personale del 118. Risultano coinvolte nello schianto quattro persone. A bordo di una vettura viaggiavano un uomo di 59 anni - deceduto all'arrivo in ospedale a seguito delle ferite riportate nell'impatto - e il figlioletto che ora si trova ricoverato al Maggiore, nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata.

Ferite, ma in maniera meno grave, anche altre due persone - due sessantenni, un uomo e una donna - che probabilmente viaggiavano assieme sul secondo mezzo coinvolto. Sono state entrambe trasferite in ospedale, e accolti in codice 2.

Sale a sedici il numero delle vittime della strada

Con il tragico epilogo dello scontro di Sasso Marconi salgono a 16 le vittime della strada da inizio anno nel territorio metropolitano bolognese. Due quelle registrate negli ultimi due giorni. Infatti il 29 maggio scorso in sella alla sua moto aveva perso la vita Pietro Intiglietta, 52enne, originario di Brindisi, residente a Minerbio. A maggio si era già registrato un decesso, quella della giovane mamma Debora Natali, anche lei viaggiava con il suo bambino.

E ancora. Il 30 aprile, nel primo pomeriggio, un centauro è deceduto a Pianoro, a pochi giorni dal tragico schianto che è costato la vita al giovane Manuel Bedonni. Prima di loro altre undici le vittime: Angelo Russo - 48enne morto a Sant'Agata Bolognese - la 73enne Lidia Borghesani, coinvolta in un incidente a San Matteo della Decima e Marcello Falconi, 51 enne coinvolto in uno schianto tra camion lungo la tangenziale di Bologna lo scorso febbraio.

Aveva solo 19 anni Raul Zanoni, che si è scontrato contro un furgone mentre viaggiava sulla via Emilia e - appena una settimana prima - aveva perso la vita Riccardo Maestri, 57 anni, in sella a uno scooter in via Mattei. Meno di dieci giorni prima, invece, Daniele Caradio, giovane carabiniere, era morto in sella alla sua Ducati. Fatale l'impatto frontale contro un'auto sulla San Vitale, a Canaletti di Budrio.

Alla lista delle vittime sull'asfalto vanno aggiunti i due coniugi Pier Luigi Pasqua e Guglielma Ferro, la loro vita è stata spazzata via in pochi attimi, a Quinzano, frazione di Loiano, il 25 gennaio scorso: l'auto sulla quale viaggiavano è uscita fuori strada. Un volo nella scarpata, e non c'è stato nulla da fare.

Infine a 8 giorni dall'inizio del 2024, la prima vittima sull'asfalto registrata nel bolognese era stata l'ottantenne Luigi Iannelli, investito e ucciso mentre attraversava la strada a Pontecchio, sulla Porrettana. Una manciata di giorni dopo, il 15 gennaio, Giovanni Guidotti, 62 anni, è deceduto durante il trasporto all'ospedale Maggiore, dopo aver sbattuto contro il carrello di un mezzo pesante sulle Ganzole. Era in sella al suo scooter.