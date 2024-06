Due incidenti sull’A14, code e viabilità ridotta

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Incidente sull’autostrada A14 Bologna-Taranto in direzione Ancona: al chilometro 38, tra le uscite Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, è avvenuto un incidente che ha viste coinvolte due veicoli. “Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale ed il personale di Autostrade per l’Italia. Attualmente, sul luogo dell’evento il traffico transita su una sola corsia e si registrano 4 chilometri di coda in direzione Ancona” scrive Autostrade in una nota diffusa con la stampa.

Inoltre, si registrano ulteriori 5 chilometri di coda anche all’altezza del chilometro 32 per un secondo incidente che vede coinvolti tre veicoli. Al momento, il traffico viaggia su due corsie. A chi viaggia verso Ancona, si consiglia di uscire a Bologna San Lazzaro e rientrare in autostrada a Castel San Pietro dopo aver percorso la viabilità ordinaria.