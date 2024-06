QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Autostrada chiusa sul Raccordo di Casalecchio, tra i raccordi A1 Milano-Napoli e A14 Bologna-Taranto per un incidente stradale che ha coinvolto due tir, uno dei quali si è rovesciato abbattendo i new jersey e invadendo anche parte della tangenziale. Sull’asfalto si è riversato anche il carico dei due camion - uno trasportava ghiaia, l’altro confezioni di acqua -, che si sono scontrati mentre viaggiavano entrambi in direzione di Ancona.

Durante l’incidente è rimasto ferito uno dei due conducenti, che è stato trasportato in ospedale e non sembra essere in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi e accertare l’esatta dinamica dello schianto, il 118 e anche i vigili del fuoco.

Pesantissime le ripercussioni sul traffico sia in autostrada che in tangenziale. Chi viaggia sulla Tangenziale in direzione della A14, deve uscire allo svincolo 2 Bologna Borgo Panigale e può rientrare sulla Tangenziale dallo stesso svincolo. Sulla A1 Milano Napoli 1 chilometro di coda verso Bologna tra Sasso Marconi nord e il bivio con il raccordo di Casalecchio. Chi viaggia sulla A1, provenendo da Firenze, ed è diretto sulla A14 Adriatica, deve proseguire sulla A1 in direzione di Milano, consigliamo poi di uscire a Valsamoggia e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna/A14 Bologna-Taranto.