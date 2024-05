Incidente tra un’auto e un van che trasportava una squadra di calcio di bambini

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Brutto incidente in zona Corticella, in via Bentini. Un’auto e un furgoncino che trasportava una squadra di calcio di bambini si sono scontrati. Nell’impatto sono rimaste ferite quattro persone, tra cui due bambini iscritti alla società sportiva. L’incidente è avvenuto attorno alle ore 16.30 e la strada è rimasta chiusa per tre ore, causando pesanti ripercussioni al traffico della zona.

Le cause dell’incidente sono ancora da accertare, ma dalle prime ricostruzioni sembra che il van che trasportava i bambini – tutti tra i 13 e i 14 anni – abbia improvvisamente invaso la corsia opposta, colpendo una prima vettura e scontrandosi frontalmente con una seconda auto. Sul posto è intervenuta la polizia locale e il 118 con cinque ambulanze e un'automedica, che hanno trasportato i feriti - due bambini di 13 anni, un uomo di 57 e uno di 71 anni - all'ospedale Maggiore di Bologna in codici di lieve e media gravità.