Incidente tra moto e auto: 30enne finisce in rianimazione

Ancora un incidente in un Comune della bassa padana a nord di Bologna. Questa mattina, un motociclista aveva investito un uomo disabile mentre attraversava le strisce pedonali a Malalbergo. A pochi chilometri di distanza, nel pomeriggio, si è verificato un altro incidente stradale.

Su via Galliera nord, a Maccaretolo, nei pressi di San Pietro in Casale, un’automobile e una motocicletta si sono scontrate. Ancora non chiara la dinamica dell’incidente, ma la situazione è apparsa subito grave. Sul posto sono intervenute un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso del 118, che ha trasportato la ragazza di 30 anni che guidava il mezzo a due ruote al Maggiore di Bologna in codice 3. Sul luogo dello scontro sono intervenuti anche i carabinieri.