Disabile investito sulle strisce, interviene l'elisoccorso del 118

Incidente stradale a Malalbergo, in provincia di Bologna, dove una motocicletta ha investito un uomo in sedia a rotelle che attraversava sulle strisce pedonali. A riportarlo è l’edizione online de Il Resto del Carlino: ancora non chiara la dinamica dell’incidente, al vaglio ora da parte del servizio associato della polizia locale di Baricella, Malalbergo e Minerbio.

Il 69enne disabile stava attraversando la strada sulle strisce pedonali sulla via principale di Malalbergo, quando un motociclista di 35 anni lo ha investito. Il 69enne è stato soccorso da due pattuglia della polizia locale e dall’eliambulanza, che l’ha trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni.