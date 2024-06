Grave incidente a Borgo Panigale: motociclista in pericolo di vita

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Grave incidente per un motociclista di 50 anni che nel pomeriggio di mercoledì scorso si è scontrato con un’auto guidata da una ragazza di 21 anni.

L’incidente è avvenuto in via Rigosa, verso Borgo Panigale. L’uomo, originario di San Giovanni in Persiceto, è al momento in pericolo di vita. Ancora non chiara la dinamica che ha portato allo scontro: sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i sanitari del 118 che hanno trasportato il motociclista all’ospedale Maggiore di Bologna. Anche la ragazza che guidava l'automobile è stata portata al Maggiore, ma in codice di lieve gravità.