Un altro incidente mortale sulle strade della città. Nella notte ha perso la vita Marco Fanelli, 34 anni, dopo lo schianto in sella alla sua moto mentre percorreva viale Sandro Pertini verso il centro. Arrivato in gravissime condizioni al pronto soccorso, è morto poco dopo essere arrivato all’Ospedale Maggiore. Fanelli era residente a Bologna e lavorava nella filiale di una banca.

Stando alle prime ricostruzioni fatte dalla polizia locale, intorno alle due di notte Fanelli ha perso improvvisamente il controllo della sua due ruote poco prima dell’incrocio tra viale Pertini e via Emilia Ponente, ed è sbandato finendo contro lo spartitraffico al centro della strada. Il 34enne è stato sbalzato dalla sua moto e l’impatto con l’asfalto è stato violentissimo, con il corpo del giovane che ha strisciato sulla carreggiata per venti metri. L’incidente non sembra aver coinvolto altri veicoli.

Ai sanitari del 118, arrivati sul posto con un’autoambulanza e un’automedica, Fanelli è sembrato subito in condizioni disperate. Nonostante il trasporto immediato in ospedale, le ferite riportate nell’incidente sono state troppo gravi e il giovane non ce l’ha fatta. Pugliese d’origine, da anni Fanelli viveva e lavorava sotto le Due Torri. Qualche ora prima della tragedia, sui suoi social aveva condiviso una foto insieme a un’amica proprio in sella alla moto su cui avrebbe perso la vita. Una strada maledetta, quella di viale Sandro Pertini, su cui soltanto una decina di giorni fa era avvenuto un altro grave incidente tra due moto.