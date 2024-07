Incidente sulla Nuova Bazzanese: grave un 25enne

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Incidente sulla Nuova Bazzanese all’altezza di Zola Predosa. All’alba di sabato una vettura e un camion si sono scontrati sulla provinciale tra Vignola e il capoluogo bolognese. Nello schianto un ragazzo di 25 anni è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna con codice 3 di massima gravità.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre, oltre al 25enne, anche un'altra persona rimasta incastrata nella vettura dopo lo schianto, ricoverata con ferite di medie gravità all’ospedale cittadino. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, arrivati sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi di rito. È rimasto invece illeso il conducente del camion, un uomo di 51 anni.