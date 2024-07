Ancora un incidente fatale: morto motociclista 61enne

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Ancora una morte sulle strade bolognesi. A perdere la vita questa volta è un motociclista di 61 anni in un incidente con un’auto elettrica a Zola Predosa, in via Risorgimento. L'uomo è rimasto incastrato sotto la vettura - una Fiat 500 - ed è morto sul colpo. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Zola Predosa, che hanno ribaltato l’auto per riuscire a estrarre il corpo. E’ rimasta invece soltanto ferita la 31enne a bordo dell’automobile, trasportata con codice di media gravità (2) all’Ospedale Maggiore di Bologna dai sanitari del 118 intervenuti con due ambulanze e un’automedica.

Stando a quello che è emerso dai rilievi effettuati dai Carabinieri di Zola Predosa, intervenuti per ricostruire la dinamica, l'incidente è avvenuto intorno alle 11:30 di lunedì. Motociclista e automobilista stavano viaggiando nella stessa direzione quando la Fiat ha iniziato la svolta su via Pirandello. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un sorpasso azzardato, di una distrazione o di una manovra non segnalata. Sta di fatto che il 61enne ha impattato violentemente contro la vettura ed è stato sbalzato dalla sua Honda. Dopo essere caduto sull'asfalto, è finito completamente sotto le ruote della Fiat. La strada è rimasta chiusa al traffico per permettere l'intervento dei soccorsi.

Si tratta del quarto incidente stradale mortale che si è consumato sull’asfalto della Città Metropolitana in appena tre giorni. Nella notte tra sabato e domenica, a Bologna, è morto il 34enne Marco Fanelli in sella alla sua motocicletta. Poche ore dopo sulla variante della Porrettana a Gaggio Montano, un uomo di 48 anni. Sabato a perdere la vita è stato un altro motociclista, il 55enne Mauro Martelli.

Articolo in aggiornamento