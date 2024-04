QUI I PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Auto ribaltata e traffico bloccato questa mattina in via Idice a Ozzano, all’altezza della località Noce, dove un’auto si è ribaltata in mezzo alla carreggiata. Alla guida una donna, fortunatamente rimasta illesa. Probabilmente a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, l’automobilista ha perso il controllo della vettura. L’impatto sull’asfalto è stato molto violento, con la Renault che si è completamente rovesciata di traverso senza però coinvolgere altri mezzi.

L’incidente ha causato la congestione del traffico lungo la strada, bloccando anche il transito degli autobus di linea e dei camion per circa un’ora, fino all’arrivo della Polizia Locale e del carro attrezzi che ha liberato la strada. Gli agenti hanno effettuato i rilievi del caso.