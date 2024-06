QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Due feriti in ospedale, due auto volate fuori dalla carreggiata. È il bilancio dell’incidente stradale avvenuto a Medicina sabato sera. Prima delle 19 due vetture si sono violentemente schiantate lungo la Trasversale di Pianura che collega Budrio e Medicina. Le cause dello schianto sono ancora da accertare ma la velocità era tale che le due auto, una Bmw nera e una Kia rossa, sono state scaraventate dall’impatto ai lati della strada.

Ferite due persone a bordo, una delle quali è rimasta incastrata dentro il mezzo distrutto fino all’arrivo dei vigili del fuoco che l’hanno estratta. Il 118 è intervenuto con due ambulanze e l’elisoccorso e i due feriti sono stati trasportati in ospedale in codice di media gravità (2). Sul posto anche la polizia locale per i rilievi del caso.