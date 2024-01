Clicca qui per iscriverti al canale Whatsapp di BolognaToday

Incidente lunedì 22 gennaio 2024 in periferia, all'incrocio tra via San Donato e via Calamosco. Lo schianto ha coinvolto due automobili, e una persona è rimasta lievemente ferita.

Secondo le dinamiche ricostruite dalla Polizia locale intervenuta sul posto, a causare l'incidente è stata una mancata precedenza. La vettura che proveniva da Quarto Inferiore, infatti, non ha rallentato davanti al semaforo lampeggiante ed è andata a finire contro quella che viaggiava verso il centro su via San Donato (dove vige il limite di velocità dei 50 km/h).

