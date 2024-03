Auto si ribalta: un ferito a Imola

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 14 marzo, attorno alle ore 16.45, un’automobile di piccole dimensioni si è ribaltata in via San Vitale, nel Comune di Imola. Come comunicato dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto con tre squadre, nell’incidente sono coinvolte due automobili, anche se ancora non è chiara la dinamica del sinistro. Il conducente dell’auto che si è ribaltata è rimasto ferito, ed è stato preso in carico dal personale del 118. Sul posto anche polizia e carabinieri.