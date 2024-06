QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Incidente tra due moto in viale Sandro Pertini, in zona Barca. La sera di giovedì, intorno alle otto, un ragazzo di 18 anni e un uomo di 50 si sono scontrati mentre viaggiavano entrambi in direzione del centro città. Ad avere la peggio è stato il 50enne, residente a Bologna e rimasto gravemente ferito. È stato trasportato in codice di massima gravità all'ospedale Maggiore, dove è ricoverato in rianimazione.

Dai rilievi effettuati dalla polizia locale è emerso che, per cause ancora da chiarire, i due si sono scontrati lateralmente. Violento l’impatto sull’asfalto per il 50enne, mentre il 18enne è rimasto praticamente illeso. Sul posto è intervenuto anche il 118 con due autoambulanze e un’automedica.

Soltanto due giorni fa un altro grave incidente, in zona Santo Stefano a Bologna, con una 21enne rimasta gravemente ferita mentre si trovava sul suo monopattino elettrico.