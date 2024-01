Travolto e ucciso sulle strisce pedonali: chi era la vittima

Aveva 96 anni e non 80 come si era appreso in prima battuta, l'ennesima vittima della strada. Luigi Ianelli ha perso la vita all'alba di ieri, 8 gennaio, sulla via Porrettana, a Pontecchio Marconi, non lontano da casa, investito da un'auto che procedeva in direzione Casalecchio di Reno.

E' stato travolto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. A chiamare i soccorsi è stato lo stesso conducente dell'auto. Sul posto sono arrivati i sanitari con un’ambulanza e un'auto medica che hanno constatato il decesso. Dei rilievi e le indagini sulla dinamica si occupano i Carabinieri.

Originario del modenese Ianelli, è deceduto sul colpo, dopo essere stato sbalzato a diversi metri di distanza dal luogo dell'impatto.

Sulla stessa strada statale, si era verificato un altro incidente il 4 gennaio, con tre veicoli coinvolti e diversi feriti, mentre, a settembre, aveva perso la vita un uomo di 71 anni, finito fuori la carreggiata.