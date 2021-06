Maxi incidente con incendio in tangenziale: "L'Amministrazione si adoperi per il giusto riconoscimento al personale intervenuto"

Aveva finito il turno all'Ospedale Maggiore la pattuglia della Polizia penitenziaria e mentre faceva rientro al carcere della Dozza si è imbattutta in un incidente stradale tra l'uscita 5 e 6 della tangenziale. Tre le auto coinvolte e un principio di incendio.

Gli agenti hanno così dato l'allarme ai Vigili del Fuoco, hanno prestato i primi soccorsi alle persone coinvolte nello scontro, gestendo anche il traffico e adoperandosi per cercare di spegnere l'incendio.

Poco dopo è arrivato sul posto anche il personale dei Vigili del fuoco e della Polizia stradale. La FP CGIL si complimenta con il personale di Polizia Penitenziaria per "la grandissima professionalità dimostrata e per la prontezza d'intervento dimostrata nella situazione di emergenza venutasi a creare, dimostrando un grande senso del dovere, per tale motivo auspichiamo che l'Amministrazione si adoperi per il giusto riconoscimento al personale intervenuto".