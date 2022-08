Incidente tra auto e autobus sulla via Emilia, traffico bloccato in entrambe le direzioni

Incidente stradale tra un autobus e un autoveicolo sulla via Emilia, ad Anzola, dove il traffico è temporaneamente bloccato, in entrambe le direzioni. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente.

Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.