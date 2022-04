Incidente sulla Trasversale, un ferito e traffico per circa un'ora

Traffico bloccato per circa un'ora in entrambe le direzioni sulla strada statale 253 Bis Trasversale di Pianura per incidente al km 12,149, in località Argelato (Bologna). Nel sinistro, che ha coinvolto due veicoli leggeri e uno pesante, si registra un ferito.

Sul posto sono le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità. Il tratto stradale interdetto al traffico è stato riaperto intorno alle ore 10.30.

Ieri, sempre sulla Trasversale, un sinistro all'altezza di Sala bolognese è costato la vita ad una persona. Difficile la circolazione stamane anche sulla rete autostradale: due i sinistri. Un morto, tratto di strada chiuso e gasolio sulla carreggiata, il bilancio.

(ultimo aggiornamento alle ore 10:45 con sblocco traffico)