Maltempo a Vergato, auto si ribalta: due anziani in ospedale

Stavano percorrendo la strada provinciale 25 da Cereglio a Vergato quando, probabilmente a causa dell'asfalto bagnato dalla pioggia, hanno perso il controllo della propria auto e si sono ribaltati in mezzo alla carreggiata. Tanta paura ma per fortuna nulla di grave per un uomo e una donna, marito e moglie rispettivamente di 83 e 87 anni, residenti a Cereglio. L'incidente è avvenuto questa mattina a Susano, frazione di Vergato, intorno alle nove e non ha coinvolto altri veicoli. Dopo l'impatto sull'asfalto, marito e moglie, entrambi coscienti e soltanto lievemente feriti, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati all'Ospedale Maggiore di Bologna per i controlli.