Incidente in via Murri: schianto tra scooter, morto un uomo

Un uomo di 65 anni, Guido Banfi, è morto nella serata di ieri a Bologna, a seguito di un grave incidente stradale. Il 65enne a bordo di uno scooter si è schiantato lungo via Murri, all'altezza dell'incrocio con via Siepelunga, con un altro scooter, a bordo del quale si trovavano altri due ragazzi.

I due giovani, di 23 e 13 anni, sono attualmente ricoverati non in pericolo di vita all'ospedale Maggiore. La dinamica dei fatti è ancora al vaglio della polizia locale, arrivata sul posto ieri sera dopo il 118, per i rilievi. Secondo i primi riscontri sembra che i due scooter procedessero insieme in direzione periferia. Dopo l'impatto il 65enne è stato sbalzato dallo scooter finendo per colpire un oggetto a lato della strada, forse il marciapiede o un palo.