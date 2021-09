Via Zanardi: perde il controllo dell'auto e si schianta contro un palo, un ferito | FOTO

/ Via Francesco Zanardi

Brutto incidente ieri sera in via Francesco Zanardi, dove una vettura è finita fuori strada incastrandosi in un palo della luce.

La dinamica dell'incidente è ancora la vaglio della autorità, ma dalle prime informazioni sembra che il conducente dell'auto abbia fatto tutto da solo, perdendo improvvisamente il controllo della vettura.

Lanciato l'allarme, infatti, sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.

Dalle prime informazioni una persona sarebbe rimasta ferita, e trasportata d'urgenza al pronto soccorso in condizioni di media gravità.

Le foto dell'auto: