Incidente su viale Pertini: quattro giovani feriti, uno è grave

E' di quattro feriti, di cui uno in particolari gravi condizioni, il bilancio dell'ennesimo incidente sulle strade bolognesi. Lo schianto, che ha visto solo un veicolo coinvolto, si è verificato l'altra sera intorno a mezzanotte. Una Toyota Yaris con a bordo tre giovani si è intraversata durante la salita sulla rampa che da viale Pertini porta a via Nenni.

Il mezzo ha sbandato, per poi abbattere un palo schiantandosi e infine caracollare all'interno del terrapieno che separa l'asse attrezzato dal piano stradale del quartiere Barca. Giunte sul posto ben tre ambulanze, che hanno portato tutti in ospedale. La polizia locale è al lavoro per appurare precisamente la dinamica dell'accaduto. Intanto, proprio nella giornata di ieri, a Palazzo D'Accursio si è parlato della velocità e dell'incidentalità aumentata a dismisura nelle ultime settimane, introducendo il tema di nuovi autovelox.