Due incidenti sulla A1 e A14: tratto chiuso e traffico bloccato

Mattinata nera per il traffico sulle autostrade. Alle ore 7:40 sull’autostrada A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A15 e Parma, in direzione Bologna, a causa di un incidente autonomo che ha coinvolto un mezzo pesante al km 102, a seguito del quale lo stesso ha disperso gasolio.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia.

Alle ore 8.15 il traffico è bloccato e si registrano 7 km di coda in direzione Bologna.

Agli utenti diretti verso Bologna si consiglia di uscire a Fiorenzuola, percorrere la SS9 Via Emilia per poi rientrare in autostrada a Parma.

Per le lunghe percorrenze degli utenti provenienti da Milano e diretti verso Bologna si consiglia di prendere la A4 verso Venezia, quindi la A22 del Brennero in direzione Modena, per poi immettersi in A1.

Alle ore 5:00 circa sull’autostrada A14 Bologna-Taranto nel tratto compreso tra Riccione e Cattolica, in direzione Ancona, è avvenuto un incidente autonomo di un mezzo pesante al km 136, a seguito del quale una persona ha perso la vita.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.

Attualmente sul luogo dell’evento non si registrano turbative al traffico.

Foto archivio