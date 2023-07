Doppio incidente in autostrada: grave camionista 31enne

E' stata una notte difficile sull'Autosole, dove si sono verificati due incidenti, Il primo iintorno alle ore 2 in direzione Bologna, due camion si sono tamponati nei pressi del casello di Modena Sud. Lo riferisce Modena Today.

L'autista 31enne di uno dei camion è rimasto incastrato ed è rimasto ferito. E' stato soccorso dai sanitari del 118 e liberato dai Vigili del Fuoco. E' stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Baggiovara con il codice di massima gravità (3).

L'incidente ha causato lunghe code in direzione Bologna, che si sono protratte fino alle 8 del mattino.

Nello stesso tratto della A1, in direzione nord, alle 7 un'auto ha tamponato un camion, finendo per schiantarsi poi contro i blocchi di cemento che dividono le due carreggiate.

L'automobilista è rimasto ferito e bloccato all'interno del veicolo, estratto grazie ai Vigili del Fuoco e affidato alle cure del 118. Il paziente è stato trasportato a Baggiovara in ambulanza con alcune sospette fratture: non sarebbe in pericolo di vita.

L'intera viabilità in A1 ha subito forti rallentamenti, cui si sono uniti quelli legati ad un incidente avvenuto nel reggiano e al consueto traffico intenso allo svincolo con la A22 del Brennero.

Nei giorni scorsi, doppio incidente anche sulla A13 Bologna-Padova: tra Bologna Interporto e Arcoveggio, verso Bologna, sono rimasti coinvolti un'autovettura, un pullman e un camion, mentre, in direzione di Padova, la chiusura si è resa necessario, per un tamponamento tra 2 camion. Un camionista di 59 anni è deceduto.