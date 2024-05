Due incidenti in un'ora, bimbo e motociclista ancora in gravi condizioni

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Sono ancora gravi le condizioni di entrambi i feriti negli ultimi gravi incidenti sul territorio bolognese.

Il motociclista 40enne che ieri sera intorno alle 21.30 si è schiantato contro un'auto in via Marco Emilio Lepido a Borgo Panigale, incrocio con via Savonarola, è ricoverato in prognosi riservata, nel reparto di rianimazione.

Stessa prognosi per il bimbo di otto anni ricoverato, figlio di Michelino Davide Moccia, infermiere di 59 anni e originario di Modena, morto dopo l'arrivo in ospedale. Lo schianto ha coinvolto due automobili ed è avvenuto all'altezza del raccordo tra l'autostrada e la Porrettana, a Sasso Marconi. Il 59enne stava guidando la sua Citroen C4 Picasso quando ha improvvisamente sbandato ed è finito prima contro il guardrail e poi contro la Suzuki Vitara che stava arrivando in direzione opposta, centrandola frontalmente. I due passeggeri dell'altra vettura - un uomo bolognese e una donna di origini brasiliane, entrambi sessantenni - sono rimasti feriti e trasferiti in codice di media gravità (codice 2) in ospedale. Oltre al 118, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.