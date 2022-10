Due incidenti in città: tra i feriti, anche un bimbo di 4 anni

Due incidenti nella giornata di ieri. Si sono verificati nella prima periferia e nel centro storico. Nel primo, nel pomeriggio, in via Alfonso Lombardi, nel quartiere Navile, è rimasto coinvolto un bimbo di 4 anni che è stato investito da un'auto, dopo essere probabilmente sfuggito alla mamma. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118 che lo ha trasportato all'ospedale Maggiore. Non avrebbe riportato ferite gravi.

Il secondo incidente è accaduto in serata in via Nosadella: un ciclista che stava attraversando la strada è stato travolto da un motociclista. Entrambi sono stati trasportati in ospedale con le ambulanze del 118. Da quanto si apprende le condizioni di entrambi non sarebbero gravi.

Fiaccolata per "Massino"

La sera del 7 ottobre, a Loiano, si terrà una fiaccolata per ricordare il 31enne Alessandro Massa, morto nell'incidente stradale la notte del 30 settembre scorso: per motivi da accertare è andato a sbattere contro il cordolo di viale Cavina, poco prima della Rotonda Decorati al Valor Militare, ed è precipitato all'interno del sottopasso.