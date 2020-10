Incidenti stradali per guida in stato di ebbrezza: sfilza di denunce

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno denunciato ben 8 automobilisti. Quattro di loro sono ritenuti resposnabili di aver provocato incidenti stradali a causa dello stato psicofisico compromesso dall'abus di alcol

E’ successo a Imola, Dozza, Castel d’Aiano, Castel di Casio, Budrio e Bazzano dove i Carabinieri competenti per territorio hanno denunciato otto italiani, di età compresa tra 20 e i 74 anni, per guida sotto l’influenza dell’alcol. Quattro denunce sono scaturite dall’esito delle analisi del sangue cui gli automobilisti erano stati sottoposti presso le strutture sanitarie di zona, subito dopo gli incidenti stradali, fortunatamente non gravi, che erano stati rilevati dai militari dell’Arma.

Gli altri automobilisti sono stati denunciati durante i consueti controlli del territorio.

