Incidente a Pianoro, camion finisce fuori strada | FOTO

Un incidente stradale è avvenuto stamane a Pianoro. Coinvolto nel sinistro ancora un camion, finito fuori strada, come accaduto ieri sulla Porrettana, con conseguenze pesanti sul traffico veicolare.

Da quanto si apprende, il mezzo pesante, un articolato trasportante solvente, per ragioni ancora in via di accertamento è finito fuori la carreggiata. E' accaduto intorno alle ore 11.40 sulla SP37 Ganzole.

Per soccorrere l'autotrasportatore e liberare la carreggiata sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Le squadre dei caschi rossi, dopo aver verificato che il mezzo non avesse subito danni, con l'ausilio di una autogrù sono riuscite a riposizionare il mezzo sulla sede stradale. Nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri veicoli, nè risultano feriti.