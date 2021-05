Incidente in via Andrea Costa: non si ferma all'alt e si schianta, al volante una minorenne

Una 17enne si è allontanata dalla sua abitazione, in provincia, a bordo di un'auto. La nota è stata diramata questa notte, alle 2.30 circa e gli agenti delle volanti l'hanno individuata in viale Pietramellara, angolo via Bovi Campeggi. Nonostante avessero intimato, la conducente ha proseguito la sua corsa, compiendo anche alcune manovre rischiose.

Giunti su via Andrea Costa, in direzione Stadio, alla rotonda che incrocia via dello Sport, a causa della forte velocità, la macchina ha dapprima sbattuto contro il marciapiede e poi contro un palo dell'illuminazione pubblica, quindi ha arrestato definitivamente la sua corsa.

La conducente, nata nel 2003, è stata così bloccata. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e l'ambulanza che l'hanno accompagnata all'ospedale Maggiore, in codice di media gravità (2).

Interrogata dalla Polizia, la ragazza ha riferito di essere fuggita perché era in possesso di due coltelli, che sono stati consegnati spontaneamente. E' stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.