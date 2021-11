Incidente a Monteveglio, scappa dal posto di blocco e si schianta: arrestato

Un italiano di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri e dovrà rispondere di una sfilza di reati e violazioni. E' accaduto ieri mattina poco prima delle 7, quando, i carabinieri del nucleo radiomobile di Borgo Panigale stavano effettuando i controlli alla circolazione stradale in via Sant'Apolinnare, a Monteveglio, Valsamoggia.

Dopo aver fermato il giovane alla guida di una Fiat 600, i militari hanno deciso di sottoporlo all'alcol test. Risultato positivo, ha capito di essere nei guai, ha ingranato la marcia e si è dato alla fuga.

Inseguito per alcuni chilometri, a causa dell'alta velocità e dello stato di alterazione, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro un albero in via dalla Chiesa. Soccorso dai militari, ha reagito in modo violento, prendendoli a sportellate. Nel frattempo è stato allertato il 118, che a fatica lo hanno curato sul posto, dato l'atteggiamento molesto.

Dagli accertamenti, l'auto guidata dal 22enne, residente in zona e con precedenti, è risultata modificata in modo irregolare, così è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, dovrà rispondere del reato di guida in stato di ebbrezza e di diverse infrazioni al codice della strada.

Foto archivio