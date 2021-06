Inseguimento e incidente in via Cadriano: due feriti e sfilza di denunce

Pomeriggio movimentato quello di ieri, 24 giugno, nel quartiere San Donato. Mentre stava transitando in viale Europa, poco prima delle 18, una volante ha notato uno scooter T Max con due persone a bordo. Il conducente ha fatto un'inversione a U per poi fermarsi e, quando gli agenti si sono avvicinati, ha ripreso la corsa, ma contromano. E' quindi scattato l'inseguimento che si è concluso quando la moto si è scontrata con una Volkswagen Golf, all'incrocio con via Cadriano.

Entrambi sono finiti in terra, mentre il passeggero si è dato alla fuga nei campi, il conducente, un bolognese di 37 anni, ha riportato, oltre a varie escoriazioni, una ferita al gomito destro. I poliziotti, mentre attendevano l'ambulanza del 118 che lo ha trasportato all'ospedale Maggiore in codice 2, lo hanno perquisito, rinvenendo un taser e appurando che l'uomo, con precedenti di polizia e penali per furti, reati contro la persona e la pubblica amministrazione, era sprovvisto di patente ed era alla guida dello scooter intestato alla sua fidanzata. E' stato denunciato per resistenza, porto illegale di armi e verrà sanzionato per guida senza patente e per le numerose infrazioni al Codice della Strada.

Il passeggero, bolognese 26enne, è stato individuato e bloccato all'interno del parco di via Salgari: agli agenti non ha saputo spiegare il comportamento del 37enne, fidanzato della sorella. Ha riportato un taglio alla spalla ed escoriazioni, ma è stato medicato sul posto, avendo rifiutato il trasporto al Pronto Soccorso.

Due episodi simili erano accaduti a fine maggio in via Zanardi e via Andrea Costa, dove due auto hanno forzato l'alt per poi schiantarsi.

Foto archivio