Tragico incidente sulla via per l'Interporto, morto Muhammad Nazam. Il sindacato: "Faremo il possibile per renderti giustizia"

Un'auto, un mezzo pesante e un trattore si sono scontrati questa mattina poco prima delle 5.30 sulla Rotonda Segnalatello, a Castagnolo di Bentivoglio, causando la morte di un 33enne. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, ma per l'uomo, alla guida dell'auto, non c'è stato nulla da fare.

Come riferisce il sindacato Si Cobas, la vittima è Muhammad Nazam, lavoratore di LisGroup per Yoox, con sede all'Interporto: "Era l'unico uomo che insieme alle mamme di Lisgroup aveva richiesto il turno centrale che gli era stato negato - poichè - aveva delle fragilità e stava facendo delle cure per le quali era importante avere una regolarità del sonno".

Nazam era sposato e padre di due bambini: "La rabbia è tanta, faremo il possibile per renderti giustizia. Che la terra ti sia lieve fratello", conclude Si Cobas.

(Foto FB Muhammad Nazam)