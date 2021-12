Urta una donna sulle strisce pedonali e non si ferma : indagini in corso

È caccia all'automobilista che ieri mattina ha urtato una ragazza sulle strisce pedonali, non fermandosi a prestare soccorso. È successo a Pianoro 'nuovo', lungo via Nazionale, nei pressi della stazione.

Da quanto si apprende una donna aveva iniziato ad attraversare la strada quando sarebbe stata urtata da una vettura, che procedeva in direzione Bologna.

Lanciato l'allarme sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della locale stazione, per tutte le indagini del caso. Resta infatti da capire se la persona alla guida della vettura si sia resa conto dell'accaduto o meno. La donna è stata comunque trasportata in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Notizia in aggiornamento