Incidente a Imola: investito e ucciso da un'auto

Non si conosce ancora l'identità dell'uomo morto ieri sera a Sesto Imolese. In via Ladello intorno alle 21, è stato investito da un'auto.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e dovranno cercare di risalire all'identità della vittima che non aveva documenti o altri segni di riconoscimento.

Dalle prime ricostruzioni, l'uomo camminava a piedi lungo la strada e sarebbe stato investito. I soccorsi sono stati chiamati proprio dal conducente del mezzo.

E così si allunga la serie di incidenti mortali sul nostro territorio.

Fiaccolata per "Massino", Loiano ricorda il 31enne morto nell'incidente