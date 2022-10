Andrea, investito e ucciso da un 'pirata della strada'. L'appello: "Si cercano testimoni"

L’8 ottobre scorso, grazie alla segnalazione di un passante, è stato rinvenuto a San Giovanni in Persiceto il cadavere di Andrea Fregni, un uomo di 69 anni. Qualche giorno prima la sorella ne aveva denunciato la scomparsa. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di scoprire che era stato investito da un furgone che poi si è dato alla fuga.

I militari sono riusciti a risalire al veicolo che ha investito Fregni. Si tratta di un Ford, modello Transit Custom: "Qualora vi siano dei testimoni che pensano di aver notato qualcosa di utile rispetto all’accaduto - avvertono - sono invitati a rivolgersi ai Carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto – Via della Zoia nr. 55, Tel. 0516874600".

Nel primo pomeriggio di sabato 22/10/2022 la Consulta comunale della bicicletta di Bologna, il Tavolo metropolitano della mobilità attiva e l’associazione Salva Ciclisti di Bologna hanno organizzato un evento per ricordare Andrea Fregni.

Il cadavere è stato trovato in un fossato e a far scattare l'allarme è stata una bicicletta sul ciglio della strada,, così alcuni passanti hanno chiamato il 112. Quindi si è appurato che il cadavere a pochi passi da lì, lungo via Cento, parzialmente coperto dalla vegetazione era proprio del 69enne.

Sempre a San Giovanni, una ragazza di 20 anni è stata investita mentre le strisce pedonali. Questa volta l’auto si è fermata e la conducente ha chiamato i soccorsi. La giovane è ricoverata in ospedale.

Una bici in ricordo di Andrea

Una pedalata per appendere una bici bianca "una bici che come al solito grida basta morti in strada" fanno sapere gli organizzatori. .

Il ritrovo è alla stazione di San Giovanni in Persiceto alle ore 15:00, poi davanti al Municipio, attraverseranno l'incrocio dove è stata investita sulle strisce la ragazza per poi arrivare sul luogo dove è stato investito e ucciso Andrea, dove verrà posta la bici bianca.