Domani l'ultimo saluto a Irene, Castenaso in lutto per la 19enne. Sindaco: "Aumenteremo i controlli sulle strade"

Si svolgeranno domani alle 11 in forma privata, nella chiesa Madonna del Buon Consiglio a Castenaso, i funerali della 19enne Irene Boruzzi, falciata da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La tragedia nel tardo pomeriggio di ieri, poco dopo le 19:30, lungo via Del Frullo, a pochi metri dalla rotonda Zucchi, dove la giovane è stata investita da un’auto guidata da un 45enne ubriaco, trovato dai Carabinieri con un tasso alcolemico 4 volte superiore al limite consentito.

L’intera comunità è in lutto e domani mattina tutte le attività commerciali abbasseranno le saracinesche.

Un incidente mortale che ancora una volta punta l’attenzione sulla pericolosità di alcune strade, anche se per il sindaco Carlo Gubellini non ci sono dubbi: “Questo terribile incidente è ascrivibile solo allo stato di ebbrezza del conducente della vettura – spiega a Bologna Today – e l’incidentalità di via Del Frullo non è superiore ad altre strade del territorio”.

La notizia della morte della giovane studentessa ha lasciato molti sotto choc, e varie le segnalazioni ricevute dalla nostra redazione da parte di persone preoccupate per la sicurezza delle strade di Castenaso. Chiedendo delucidazioni sul tema, il sindaco incalza: "La valutazione sulla sicurezza delle strade la facciamo con cadenza periodica, e le problematriche legate a strade che sono un lungo rettilineo non sono di facile risoluzione. I dissuasori possono essere messi solo in presenza di alcune condizioni ma sicuramente metteremo in atto una serie di misure che avevamo già previsto. E' bene sottolineare - dice il primo cittadino - che dal 1 gennaio 2020 Castenaso avrà di nuovo la sua Polizia Locale perchè il servizio viene reinternalizzato, e questo ci consentirà di poter lavorare ancora meglio sull'intero territorio, aumentando controlli e iniziative. Quanto accaduto ieri sera è una tragedia immane".