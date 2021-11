Incidente in via Mezzofanti: scontro auto-moto, ferito 46enne

Incidente stradale questa mattina nel rione Mazzini. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale, intorno alle nove un'auto e una moto sono andate a impatto all'incrocio tra via Laura Bassi e Mezzofanti. Ad avere la peggio nello scontro è stato il conducente della motocicletta, un uomo di 46 anni, cittadino italiano. Il 118, arrivato sul posto con ambulanza e auto medica, ha poi caricato il soggetto e lo ha portato al Sant'Orsola in condizioni di media gravità. Diverse le ripercussioni sul traffico locale, con l'incrocio in questione parzialmente chiuso per i rilievi del caso.