Incidente in Trentino: investita da un'auto, morta budriese

Laura Ghedini, 86 anni, è morta nella notte all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere stata vittima di un incidente a Transacqua, nella Valle di Primiero.

Come riferisce Trento Today, l'incidente è avvenuto intorno alle 21 di mercoledì sera: la donna, di Budrio, in vacanza, stava camminando quando è stata investita da un auto. A causa dell'impatto, è stata sbalzata per qualche metro sull'asfalto, riportando gravi ferite.

Immediato l'intervento dei soccorsi, insieme alle forze dell'ordine per mettere in sicurezza l'area ed effettuare i rilievi del caso: sul posto i vigili del fuoco, ambulanza ed elicottero con l'equipe medica, che ha provveduto a traspotrare l'anziana all'ospedale Santa Chiara di Trento. Per lei però non c'è stato nulla da fare ed è morta nella notte.