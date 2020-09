Pianoro, morto il 17enne coinvolto nell'incidente auto-moto

Non ce l'ha fatta il giovane 17enne che ieri, in sella alla sua moto, è rimasto coinvolto in un incidente con un'auto a Pianoro. Si chiamava Lorenzo Berti, era di San Lazzaro di Savena.

Il ragazzo, soccorso dopo lo scontro, era stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna e subito le sue condizioni erano apparse molto gravi.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Il 17enne era a bordo di una Yamaha 125 quando, su via Andrea Costa, si è scontrato con una Jeep Renegade guidata da una 41enne. Le autorità sono al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro con esattezza.

