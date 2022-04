Incidente a Cento, Marco morto a 15 anni: questa sera la fiaccolata a Granarolo

Appuntamento questa sera alle 20.30 al parco di Quarto Inferiore per poi, percorrendo la ciclabile, arrivare alle scuole medie di Granarolo. A una settimana dal terribile incidente che ha ucciso Marco Lelli Ricci, 15 anni, gli ex compagni di classe hanno organizzato una fiaccolata per ricordare il loro amico e stringersi intorno alla famiglia, in attesa dei funerali.

Tra i tanti messaggi sui social anche quello di Giuseppe Manchisi, padre del piccolo Gianlorenzo, morto cadendo da un carro di Carnevale: "Ciao Piccolo, Grande, Angelo Azzurro. Ho visto la notizia sul giornale, non potevo fare finta di non leggerlo e vedere la foto e il tuo Dolce Viso - si legge - Come dissi a mio figlio il Piccolo Immenso, Angelo Azzurro, Ricciolo Castano, Principe dei nostri e vostri cuori, Gianlorenzo. Non dirò Addio, ma arrivederci a presto Piccolo Grande Angelo, adesso con quella gioia che giocavi insegna a mio figlio e altri Angeli a giocare a Pallacanestro, e con l'attenzione della Santa Madre Celeste vi proteggerà con Amore... Un dolore incomensurabile, immane, mentre digito vorrei piangere e urlare ma non posso..Con Amore un Papà che non ti conosceva, ma ha conosciuto un dolore infinito di perdere suo figlio in un giorno di Festa ... Ciao Piccolo Grande Angelo Azzurro Marco Lelli Ricci.. Sentite Condoglianze alla Famiglia...."

Agli inquirenti rimane invece ancora da chiarire l'esatta dinamica. La Procura ha aperto un fascicolo per stabilire eventuali responsabilità sulla segnaletica. Infatti, sul luogo dell'incidente, in via Nuova, nel quartiere Pilastrello a Cento, vi era un cantiere aperto per lavori in corso e l'auto nella quale Marco viaggiava insieme ai genitori è finita in uno scavo. Quel tratto inoltre sarebbe percorribile solo ai residenti.

Ieri, la serie C in campo contro Grifo Basket Imola con le maglie commemorative in memoria di Marco che di basket era appassionato fin da bambino. Dopo aver militato nelle giovanili della Virtus, si allenava con la Granarolo Basket e giocava nella Under 16 r nella Under 17. La sera della tragedia infatti stava tornando insieme ai genitori da una partita a Finale Emilia.