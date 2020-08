Investita in via della Barca: morta l'85enne Maria Balboni

Si chiamava Maria Balboni, l'85enne investita questa mattina in via della Barca. L'anziana è rimasta uccisa nell'incidente e il tratto tra piazza Bonazzi e via Battindarno è rimasto chiuso al traffico per circa un'ora.

Sembra che la vittima stesse attraversando in prossimità delle strisce pedonali, ma la dinamica è ancora al vaglio.

Alla guida dell'auto che ha investito la donna, una 61enne che è stata trasportata al pronto soccorso in stato di shock. Sul posto la polizia locale per i rilievi e - oltre ai sanitari del 118 - anche i Vigili del fuoco, che hanno dovuto liberare il corpo senza vita della signora, rimasto sotto il veicolo.