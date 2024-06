Marika muore al Maggiore, 24enne arrestato per omicidio stradale

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Marika Cucchiarini, 45 anni, non ce l'ha fatta, troppo gravi le ferite riportate nell’incidente. E’ morta venerdì pomeriggio, all’ospedale Maggiore di Bologna. Lo riferisce Ferrara Today.

La donna, di Urbino, residente a Consandolo, la notte tra mercoledì e giovedì era alla guida dell sua auto, una C3, quando è stata tamponata violentemente lungo la strada statale 16 Adriatica, nei pressi di San Nicolò di Argenta. Era andata a prendere il figlio e gli amici dopo una serata in discoteca.

Arrivata davanti a un cantiere stradale, regolato dal semaforo, Marika si è fermata con il rosso, ma è stata tamponata violentemente da una Clio, guidata da un 24enne. E' incastrata tra le lamiere, così come anche tre dei quattro giovani che viaggiano con lei. E’ necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare tutti.

Marika è stata trasportata in elisoccorso al Maggiore, i ragazzi in ambulanza al Sant’Anna: per uno di loro, le ferite appaiono gravi.

Nel frattempo, il 24enne (di San Biagio di Argenta) è stato sottoposto ai test che evidenziano lo stato di ebbrezza. E' stato quindi arrestato, inizialmente per lesioni gravissime, ora per omicidio stradale (è già agli arresti domiciliari).